رياضة | مطالب بفتح باب القيد في الإمارات أكثر من مرة بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مطالب بفتح باب القيد في الإمارات أكثر من مرة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت صحيفة "البيان" الإماراتية استطلاعا للرأي حول إمكانية الأندية التعاقد مع لاعبين جدد أكثر من مرة عن طريق فتح باب التعاقدات على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة البيان، فقد أيد 53.5% من المشاركين فتح باب القيد أكثر من مرة أمام الأندية في الموسم الرياضي المعلق حالياً، وكذلك الموسم المقبل.

ويرى هؤلاء أن فتح الباب القيد لمرة واحدة أمام الأندية ليس كافياً، حيث تحتاج الأندية إلى أكثر من فترة، لبحث موقف اللاعبين، من حيث تجديد عقودهم أو التعاقد مع لاعبين جدد.

ويأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه 46.5% من المشاركين بفتح باب القيد لموسمي 2019-2020، و2020ّ-2021 لمرة واحدة، مشيرين إلى أنها فترة كافية.