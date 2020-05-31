رياضة | مرتضى منصور يكشف عن مفاجأة لإلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف عن مفاجأة لإلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، بتحديد موقف مسابقة الدوري المصري.

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وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية: "14 نادياً طالبوا بإلغاء المسابقة، أو على الأقل تحديد الموقف النهائي ومن غير المنطقي ترك الأمور دون تحديدها، خاصة أن الأندية تتكبد مبالغ مالية كبيرة للاعبين الذي يرغبون في الحصول على مستحقاتهم".

وأضاف مرتضى: "الأمورصعبة خاصة أن هناك دور كامل في مسابقة الدوري لم يلعب، لذا يجب إلغاء البطولة، وتحديد النسخة الجديدة في أغسطس المقبل".