رياضة | الترجي أم الوداد.. شوبير يحسم الجدل بشأن بطل دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الترجي أم الوداد.. شوبير يحسم الجدل بشأن بطل دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول الأزمة المثارة خلال هذه الفترة بين نادي الوداد المغربي، والترجي التونسي، ومن الأحق في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

شوبير قال في تصريحات عبر إذاعة أون تايم سبورت :"البعض بدأ ينتابه القلق لأن الزمالك توج بلقب السوبر بعد الفوز على الترجي في المباراة التي أقيمت بالدوحة".

وأضاف :"أبلغكم بما سيحدث "اللقب لن يسحب من الترجي" وهذا الكلام على مسؤوليتي، على الرغم بأن شهادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" ونائبه تدين الترجي، بالإضافة إلى مراقب المباراة وجميعهم أكدوا بأن الأجواء كانت مرعبة في المباراة النهائية مثلما كانت بين الترجي والأهلي".

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وواصل :"الجميع أكد بأن الوداد المغربي لم ينسحب من المباراة، وأحمد أحمد ونائبه كوماري أكدا بأنهما تعرضا لجو من الإرهاب في اللقاء وأن الأجواء كانت مرعبة، كما أن حكم المباراة أكد على أن الوداد لم ينسحب ولكن تلقيت بلاغًا بإلغاء المباراة".

وأشار :"في حال سحب اللقب من الترجي من المفترض أن تعود إلى نقطة البداية، ولا يوجد بطل اسمه الترجي، ولكن ما أوكد عليه هو أن اللقب لن يُسحب والزمالك بطل السوبر".

وزاد :"يتم معاقبة الترجي بأي طريقة سواء بالغرامة المالية أو عدم مشاركته في دوري أبطال إفريقيا لمرة أو مرتين، المؤكد هو أن هناك عقوبة على الترجي التونسي لكن العقوبة لن تؤثر على فوز الزمالك بلقب السوبر الإفريقي".

وأكمل حديثه :"البعض قد لا يعجبه ما أقوله لأن القرار لم يصدر حتى الآن ولكن هذه توقعات والحمد لله في الكثير من المرات كانت صائبة".