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رياضة | هافيرتز يثير الجدل في ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر هافيرتز يثير الجدل في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل كاي هافيرتز نجم نادي باير ليفركوزن الألماني الانقسام داخل نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعى إلى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشف موقع ديفنسا سنترال عن أن هناك انقسامًا وجدلًا داخليًا بين قادة ريال مدريد حول استمرار النادي في صفقة كاي هافيرتز البالغ من العمر 20 عامًا.

 

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وأشار الموقع إلى وجود تقارير إيجابية توصي بضم هافيرتز الآن قبل انتظار تطوره مستقبلًا، وأخرى سلبية تدعو النادي الملكي للتراجع عن ضم اللاعب.

 

ويطلب ليفركوزن 100 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب كما أن الريال يمتلك لاعبين مثل رينير جيسوس وتاكيفوسا كوبو وأوديجارد وماركو أسينسيو يمكنهم اللعب في نفس المراكز التي يجيدها هافيرتز.

 

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