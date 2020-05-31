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رياضة | أرقام مثيرة دفعت الزمالك للتفاوض مع رجب بكار

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام مثيرة دفعت الزمالك للتفاوض مع رجب بكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

  

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

 

أرقام رجب بكار مع بيراميدز

 

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام ظهير الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز رجب بكار خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

 

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بطولة الدوري المصري الممتاز

 

شارك رجب بكار مع بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 12 لقاء.

 

بطولة كأس الكونفدرالية

 

على المستوى الأفريقي شارك بكار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مع الفريق الأول لكرة القدم في 11 لقاء لم يسجل.

 

رجب بكار هدف الزمالك في الميركاتو الصيفي

 

الجدير بالذكر أن رجب بكار يعد هدف مسئولي الزمالك في الميركاتو الصيفي لضمه لصفوف الفريق الكروي الأول لتعويض رحيل حمدي النقاز.

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