رياضة | رينيه فايلر يتمسك بشراء نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يتمسك بشراء نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من إدارة النادي مرة أخرى استمرار رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في النادي لفترة أطول.

واستفسر فايلر خلال الساعات الماضية من إدارة الأهلي عن أخر ما تم التوصل إليه بشأن شراء عقد رمضان صبحي أو تجديد إعارته مع الفريق لموسم أخر.

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وأكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه يحتاج لخدمات رمضان صبحي في الفريق بشدة في الموسم القادم وطالبهم بالضغط أكثر لشراء عقده أو تجديد إعارته.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة طويلة التفاوض مع نادي هيدرسفيلد تاون لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الصيف القادم ولكن هناك خلاف حتى الآن على قيمة بيع عقد اللاعب.

يذكر أن إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.