رياضة | محرز : نحن جيدون كفاية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر محرز : نحن جيدون كفاية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي أن فريقه مؤهل للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأنها ستكون بطولة صعبة بالإضافة إلى وجود منافسة كبيرة على اللقب الأوروبي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها حساب نادي مانشستر سيتي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"مرت فترة طويلة بدون كرة قدم لكننا تكيفنا مع ذلك والآن عدنا".

وأضاف:"مع وجود جائحة كورونا، تدربنا في المنزل عن طريق جلسات عبر الإنترنت مع المجموعة والآن عدنا للتدريب وهو أمر جيد".

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وتابع:"لقد كنا جيدين قبل التوقف، لن أقول في قمة مستوانا لكننا كنا في فترة جيدة، الأمر سيستغرق بعض الوقت لنعود كما كنا عليه لكن ذلك سيكون أيضا بالنسبة لكل الفرق".

وأردف قائلاً:"لدينا فريق، لدينا مدرب، لدينا كل شيء لذا فقد حان الوقت، نحن جيدون بما فيه الكفاية للفوز بدوري الأبطال".

واختتم محرز تصريحاته قائلاً:"إنها بطولة صعبة، الجميع يريد الفوز بها لذلك ستكون هناك منافسة كبيرة على اللقب".