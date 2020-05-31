شكرا لقرائتكم الاتفاق السعودي يبدأ مفاوضات مكثفة مع الأهلي لضم محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مكثفة مع نظيره الأهلي لضم محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار لانبي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولي بقميص النادي البترولي، ليصبح هدفاً للفريق السعودي لتدعيم هجومه، بعد الاستقرار على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعد انتهاء اعارته للفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وقدم محمد شريف مستوى متميزا مع إنبى هذا الموسم قبل إيقاف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد الجناح الشاب من ضمن هدافي بطولة الدوري العام برصيد 7 أهداف، وكان الأهلى قد وافق على إعارة شريف لإنبى بناء على رغبة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، والذى كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي ، إلا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي يتمسك باللاعب وأعلن رغبته في استعادته بمجرد انتهاء فترة اعارته.