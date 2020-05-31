شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم سعد ومغاورى ..رياضيون فى مقصلة الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عدد من الرياضيين خلال الساعات الماضية ، إلى قائمة ضحايا فيروس كورونا المستجد ، و الذى تمكن من اكثر من رياضى سواء لاعبين او مدربين او اداريين ، فمنهم من تغلب على المرض، ومنهم من انتصر الكورونا عليه ، نرصد في التقرير التالى ابرز الرياضيين ممن تعرضوا للإصابة بالكورونا وكان اخرهم محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ، و مغاورى خيرى مدرب ناشئين المحلة .

محمود سعد

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

أعلن مغاوري خيري، مدرب الفريق الأساسى لنادي بلدية المحلة بمحافظة الغربية السابق، ومدرب فريق الناشئين الحالى، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعزله بمستشفي صدر المحلة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف في فيديو نشره مدرب بلديه المحلة أن نتيجة عيناته جاءت إيجابية، وأصيب بالفيروس رغم أنه كان قليل الحركة والخروج من المنزل.

وإشار مغاوري إلى أن الحذر لا يمنع القدر، رغم أنه شخص رياضى، وطالب مدرب البلدية جموع الشعب بألا يلقوا بأيديهم إلي التهلكة والحفاظ على انفسهم والجلوس في المنازل حفاظا علي سلامتهم وسلامه أباهم وأمهاتهم وأولادهم، والبعد عن الزحام واتباع طرق الوقايه الصحيحة.



محمد عبده

محمد عبده

توفى محمد عبده مدرب حراس مرمى فريق نادي بدر المشارك بدورى القسم الثالث متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليسجل أول حالة وفاة بالوسط الرياضي المصري ، وأصيب مدرب حراس مرمى بدر الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا بداية شهر مايو الجارى ، قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي ، وكان محمد عبده لاعبًا فى مركز شباب إيتاي البارود، وعمل مدربًا فى قطاع الناشئين ثم الفريق الأول، ثم عمل لفترة فى أحد الأندية السعودية، قبل أن يتولى مهمة تدريب حراس فريق نادي بدر.

وائل عزت

أصيب وائل عزت مدير قطاع السباحة بالنادى الأهلى بفيروس كورونا المستجد، الذى انتشر مؤخراً فى العديد من دول العالم وتسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى لمنع انتشار الوباء، ودخل وائل عزت إلى العناية المركزة إثر إصابته بالفيروس، وحرص مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على التواصل هاتفيا مع وائل عزت والتأكيد على دعم النادى له والوقوف بجواره فى هذا الظرف الصعب.



احمد الشرقاوى

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أحمد الشرقاوى

أصيب أحمد الشرقاوى قائد فريق جمهورية شبين ، فيروس كورونا ، وخضع للعزل في احد المستشفيات ، والكورس العلاجى ، واكتمل شفائه ، وكتبت صفحة النادى على فيس بوك: "كابتن جمهورية شبين أحمد الشرقاوى يخرج من مستشفى العزل بعد اكتمال الشفاء من فيرس كورونا اللعين حمدلله على السلامة يابطل" .

عمرو يحيى

تعرض عمرو يحيى، المنسق الإعلامى لنادى أسوان وعضو لجنة الكرة بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، منذ 12 يوما وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته، وبعدما تأكد إيجابية العينة تم وضعه فى الحجر الصحى بمستشفى إسنا لمدة 14 يوما، وخرج مؤخرا بعد تماثله للشفاء.

علاء عبده

أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، والذى يتراوح عمره ما بين الـ 35 و37 عامًا، إصابته بفيرس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل بأن يتم شفاؤه ، وكتب مدرب الفريق الدجلاوى عبر صفحته على فيس بوك، وقال: "الحمد لله فى السراء والضراء، تمت اصابتى بفيرس كورونا، اسألكم الدعاء، واللي زعلان منى فى حاجة ياريت يسامحنى، الحمد لله".ا

وليد عبد الله

رحلة فى مستشفى العزل مع مرض كورونا قضاها وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى نادى المدينة المنورة،بعد إصابته بالفيروس، من رتفاع درجة الحرارة ومعاناته من التهاب فى الحلق، كانت أولى الأعراض التى ظهرت عليه، و تطور الأمر ليصل إلى ضيق التنفس، ليتم نقله إلى مستشفى العزل فى إسنا بعد ثبوت إيجابية العينة التى فحصت له ، وخضع للعلاج وعاد الى منزله بعد أن تحولت العينة الى سلبية .

شعبان عبد الوهاب

ووفى الألعاب الأخرى تعرض شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء الى الإصابة بفيروس كورونا وخضع للعلاج في مستشفى العزل ، وكانت حالته صعبة ، الا انه تعافى الان وتم نقله الى غرفة أخرى وخرج من العناية المركزة وباتت حالته الصحية مستقرة.

ملك سمير

تعرضت ملك سميرلاعبة العاب القوى الى اصابة بفيروس كورونا بعد مخالطتها لحالة مصابة توفت يوم 13 مايو الجارى ، و خضعت اللاعبة للتحاليل والتى اثبتت سلبية العينة ، الا انها ساءت حالتها اكثر وتنتظر نتيجة المسحة الثانية .

محمد معوض

كما أصيب محمد معوض، مدرب منطقة الفيوم للملاكمة، للإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتواجد حاليا فى العزل الصحى من أجل السيطرة على الحالة، وفقا للإجراءات الاحترازية بابتعاده عن المنزل لعدم نقل الفيروس لباقى أفراد العائلة. وأكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، على الاطمئنان بصفة يومية على مدرب الملاكمة والتواصل معه هاتفيا للوقوف بجانبه فى مثل هذا الظرف الصعب .