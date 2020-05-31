شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد يونيو 2021 موعدا لإنهاء الدورى الجديد بسبب الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، شهر يونيو 2021 موعدا لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتين وديتين من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى الحالى سواء بالاستكمال أو بالإلغاء، حتى يتحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذى يشهد توقفات كثيرة مثل بطولة أمم افريقيا 2021 وكأس العالم العسكرى، وكشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الايام المقبلة، وبعد سلسلة اجتماعات مع وزير الرياضة واللجنة الطبية العليا التى تم تشكيلها لتقييم الوضع الحالى ووضع الإجراءات اللازمة لعودة النشاط، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لديه خطة لعودة الدورى ولكنه ينتظر قرار الدولة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وقال الجناينى فى تصريحات له، إن اتحاد الكرة سيحسم مصير الدورى خلال الأيام المقبلة ولن يترك الأمر غامضا كما هو الحال حاليا، لافتا إلى أنه فى حالة عودة الدورى سيقام على ملاعب معينة وفقا لخطة اتحاد الكرة التى قدمها لوزير الرياضة.