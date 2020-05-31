شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري وطلبة وصبحي يرفعون شعار "لا تراجع ولا استسلام" لقرار الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ابتعادهم عن الأضواء والشهرة وتوقع الجميع نهاية مسيرتهم مع الساحرة المستديرة مع تقدمهم في السن، رفض الثلاثي، محمد صبحي حارس الاسماعيلي السابق والداخلية حالياً، عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك السابق، وحمادة طلبة مدافع الزمالك السابق، تعليق الحذاء وإعلان الاعتزال بشكل نهائي مؤكدين أن العمر مجرد رقم وأنهم قادرين على البقاء على البساط الأخضر لفترة أطول منتظرين فرصة الظهور تحت الأضواء من جديد.

محمد صبحي

بدأ محمد صبحي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الاسماعيلي، في موسم 2001، قبل أن يفرض نفسه على الفريق الأول للدراويش ليستمر معه حتى موسم 2014، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى نادي سموحة ومنه إلى المقاصة ثم نادي الداخلية محطته الأخيرة، ورغم أنه رفض اللعب في الدرجة الثانية بعد هبوط فريقه إلا أنه أكمل مشواره بعد ذلك مع الفريق ساعياً إلى العودة من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة، ومازال صاحب الـ 38 عاماً يرفض الاعتزال في الوقت الحالي منتظراً فرصة أفضل في الفترة المقبلة.

عصام الحضري

لاتكفي السطور للحديث عن الحارس التاريخي لمنتخب الفراعنة وأرقامه القياسية،والذي يبدو أن فيروس كورونا، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى للحد من انتشار الوباء العالمى، أظهر موهبة جديدة لدى عصام الحضري، الذى بدأ يخطو خطواته الأولى فى عالم التدريب، بهدف نقل خبراته الدولية إلى غيره من اللاعبين، على أحد الملاعب الصغيرة القريبة من منزله، بعدما طلب أكثر من لاعب من السد العالي، تدريبهم خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم واكتساب المزيد من الخبرات استعداداً لعودة الدورى، ورغم ذلك لم يعلن الحضري اعتزاله لعب كرة القدم حتى الآن.

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حمادة طلبة

صاحب الانقاذ التاريخي لمنتخب الفراعنة أمام نيجيريا بعدما رد على جميع منتقديه، الذين لاموا على مدرب المنتخب ضم طلبة رغم تقدمه في السن وتألق لاعبين غيره بالدوري، ليحمي عرين المنتخب من هدف محقق في تصفيات أمم أفريقيا الماضي، وأحد نجوم نادي الزمالك، رفض هو الآخر تعليق الحذاء رغم هبوط فريقه بتروحت إلى الدرجة الثانية، ورغم أنه رفض اللعب مع الفريق البترولي في القسم الثاني إلا أنه مازال يحرص على مواصلة التدريبات أملاً في المشاركة من جديد في دوري الأضواء والشهرة.