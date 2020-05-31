الزمالك يرسم خريطة الموسم الجديد مع كارتيرون انتظاراً لحسم مصير النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسي التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام في الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق في الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.
فيما يجرى كارتيرون خلال الفترة الحالية مشاورات أيضًا مع جهازه المعاون حول باقى المرشحين في المراكز المختلفة حيث كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استبعاد فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي فى فترة الانتقالات المقبلة، لذا من المستبعد فكرة التعاقد مع زياد بوغطاس مدافع فريق النجم الساحلي التونسى فى الموسم الجديد، بعد ترشيحه من جانب بعض وكلاء اللاعبين لإدارة الكرة بقلعة ميت عقبة، بعدما أصبح لاعبا حرا بسبب خطأ إدارى لناديه وفقا للتقارير المختلفة التى شهدتها الساعات الماضية وربطت اسمه بالزمالك، حيث حاول وسطاء إقناع مسئولي الأبيض بالتعاقد معه، خاصة إن النادى لن يتحمل سوى راتبه السنوى إلا أن حاجة الأبيض إلى ضم لاعبين أجانب في مراكز أخرى غير مركز "المساك" أدت إلى رفضت الاقتراح حتى حال إجادته اللعب فى مركز الظهير الأيمن خاصة إن مركز المدافع يضم النادى الأبيض به ثلاثى مميز وهم محمود علاء ومحمود الونش إلى جانب محمد عبد الغنى لذا استقرت الإدارة البيضاء عن تدعيم المراكز الهجومية بلاعبين أجانب بدلا من إهدار مقعدا في مركز المدافع خاصة إنه حال عدم ضم ظهير أيمن محلى مميز قد يتم اللجوء أيضًا إلى ضم ظهير أجنبى لذلك سيتم توفير مقاعد الأجانب للاحتياجات الكبرى بالفريق الأبيض.
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