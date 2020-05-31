شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم ثنائى الأهلى ..5 لاعبين يبحثون عن التألق في الموسم المقبل . والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدورى المصرى الممتاز للموسم المقبل بحث العديد لاعبين عن أنفسهم لأسباب مختلفة ، ومنها البعد عن المستوى وعدم المشاركة مع الفريق بشكل أساسي، أوعدم إقناع الأجهزة الفنية خلال التدريبات ، أو الانضمام الي نادي جديد للبحث عن الذات والحفاظ علي مكانه في كتيبة المنتخب الوطني ، فهناك خمس لاعبين يبحثون عن التألق في الموسم المقبل لهذه الأسباب المختلة ونرصد في السطور القادمة هؤلاء اللاعبين الخمس الذين يبحثون عن التألق وهم ..

شريف اكرامي يبحث عن الحارس الأساسي مع بيراميدز

رفض شريف اكرامي حارس مرمي السابق للنادي الأهلي، استمراره علي دكة الاحتياطي لمحمد الشناوي الحارس الأول للفريق الأحمر ، فقرر الرحيل عن القلعة الحمراء وعدم تجديد تعاقده قبل انتهاء الموسم الحالي ، والانضمام الي صفوف فريق بيراميدز في الموسم المقبل أملا أن يكون الحارس الأساسي للفريق .

وتلقى شريف إكرامي عدداً من العروض المحلية والخارجية منذ إعلانه الرحيل عن الأهلي وفشل جلسة تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويدخل بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع شريف اكرامي للحصول على توقيعه ليلحق بزميله أحمد فتحي الذي أنضم لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي.

تلقى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى تأكيداً بأنه سيصبح الحارس الأول ببيراميدز بعد انتقاله إليه بداية من الموسم المقبل، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء، بعد عدم توصله لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده، وأكد مسئولو بيراميدز لإكرامى أن موقعه فى التشكيلة الأساسية محفوظ، خاصة أن عدم المشاركة كان أحد أهم أسباب رحيله عن الأهلى، وذلك بغض النظر عن بقاء أحمد الشناوى من عدمه أو التعاقد مع محمد عواد من عدمه.

صالح جمعة في تحد جديد

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق، ورغم مطالب هؤلاء بالعفو عن صالح جمعة، إلا أن رينيه فايلر جدد تمسكه برفضه التام ببقاء صالح جمعة في قائمة الفريق، وطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري لذا ستبدأ القلعة الحمراء مرحلة جديدة من تسويق اللاعب داخلياً أو خارجياً بعد عودة النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.

وينتظر صالح جمعة للرحيل لفريق جديد في الموسم المقبل، والدخول في تحدي جديد والبحث عن التألق ليثبت للجهاز الفني للنادي الأحمر ، أنه لاعب مميز ومكسب لأي فريق وأن رحيله كان قرار خاطيء.

باسم مرسي يبحث عن المهاجم الأول

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رغم التصريحات الأخيرة لباسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، أنه من أفضل المهاجمين فى مصر بالوقت الحالى ، هذا رغم أنه لم يشارك خلال الموسم الا فى 10 مباريات مع فريق الانتاج الحربى ، وسجل القليل من الأهداف مع الفريق الحربى ، إلا أن باسم مرسي يبحث عن التألق في الموسم المقبل ليكون بالفعل المهاجم الأول ، خاصة أن اللاعب شارك في 137 مباراة مع الزمالك ، برصيد 50 هدف وصناعة 15 ، و 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف ، 15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .

أيمن حفني يحاول العودة من جديد

عانى أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك السابق من الغياب كثيرًا عن المشاركة، لأسباب فنية مع القلعة البيضاء، ليرحل في بداية الموسم الجاري إلى المقاصة باحثاً عن فرصة للمشاركة، وتسبب خطأ إداري في فهم نظام الاستبدال في تجميد اللاعب طوال النصف الأول من الموسم، قبل أن ينتقل إلى المقاولون في الميركاتو الشتوي الماضي باحثاً عن فرصة للمشاركة ولكنه لم يحظ سوى بالقليل من الدقائق.

ويسعي أيمن حفني للعودة في التألق من جديد خلال الموسم المقبل ، خاصة أن إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة طلب من إدارة ناديه ضرورة عودة أيمن حفنى لاعب الفريق المعار إلى المقاولون العرب لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، نظرا لمعرفته بمستواه الفنى ورغبته فى إشراكه فى مركز صانع الألعاب، خاصة أن المدير الفنى يعرف جيدا إمكانيات اللاعب منذ أن كان إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك منذ موسمي.

ويرتبط إيهاب جلال بعلاقة قوية مع أيمن حفنى ويقتنع بإمكانياته الفنية، وهو ما جعله يطلب من إدارة الفريق الفيومى عودته للفريق بعد انتهاء إعارته للمقاولون العرب.

أحمد فتحي يبحث عن الاستمرار مع كتيبة المنتخب

نجحت محاولات فريق بيراميدز في التعاقد مع أحمد فتحى وحرمان الأهلى من جهوده حيث فاق العرض المقدم من القلعة الحمراء فى صفقة أحمد فتحى 23 مليون جنيه، حيث عرض الأول 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتعاقد 3 مواسم، فيما كان عرض الأهلى لأحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مقتصر على 11 مليون فقط فى الموسم الواحد لمدة موسمين بإجمالى 22 مليون جنيه إلى أن بيراميدز عرض 45 مليون جنيه وفى النهاية حسم اللاعب حسم أمره ورفض التجديد ووقع لبيراميدز 3 سنوات.

ويعد فتحى من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

ويبحث أحمد فتحي عن التألق في الموسم القادم ، لإثبات أنه صفقة ناجحة لبيراميدز بالإضافة إلي المشاركة بشكل أساسي من أجل الاستمرار مع المنتخب الوطني .

أحمد فتحي خلال مسيرته في الفترة الماضية مع الأهلي سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في التعاقد مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.