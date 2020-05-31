رياضة | تعرف علي بديل إكرامي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف علي بديل إكرامي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لضم محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بنادي إنبي، لخلافة شريف إكرامي، الذي سيرحل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.

ويخطط نادي إنبي للاقناع محمود جاد، بالبقاء في صفوف النادي البترولي في المرحلة القادمة وتمديد عقده مع الفريق

ويعد محمود جاد، واحدًا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرا؛ بسبب إمكانياته العالية، وقدرته على التصدي لهجمات الخصوم.

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ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام محمود جاد مع إنبي:-

انضم محمود جاد إلى صفوف نادي إنبي، عام 2015، وشارك مع الفريق البترولي، في 21 مباراة بمختلف المسابقات المحلية سواء الدوري أو كأس مصر، وتلقت شباكه 25 هدفًا، في حين حافظ على شباك فريقه نظيفة في 6 لقاءات.

فيما خاض اللاعب 14 مباراة مع إنبي في الموسم الحالي، وسكنت مرماه 14 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.