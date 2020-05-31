رياضة | بير كامب يكشف عن هدفه الأفضل في مسيرته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر بير كامب يكشف عن هدفه الأفضل في مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي دينيس بيركامب نجم نادي آرسنال السابق، عن الهداف الأفضل خلال مسيرته الكروية.

وتحدث بيركامب خلال تصريحات لصيحفة "ديلي ميل"، قائلا:" تلقيت العديد من الرسائل بعد مباراة نيوكاسل، بشأن هل كنت أتعمد التسجيل بهذا الشكل".

وتابع:" كان ذلك مجرد تسلسل لحركات صغيرة، بدأت من تمريرة جاءت خلفي، لا يمكن وصف هذا الهدف بالحظ، الأمر يتعلق بضبط نفسك لما يحدث مع الكرة والمدافع والحارس".

Advertisements

وواصل:" هدفي في مرمى منتخب الأرجنتين خلال ربع نهائي مونديال 1998، هو الأفضل خلال مسيرتي الكروية، سيظل بحمل خصوصية أكبر بالنسبة لي".

وأضاف:" آرسين فينجر هو من أقنعني بالانتقال إلى آرسنال بعد فترة في هولندا وإيطاليا".

وأتم:" أرتيتا يعمل على ظبط تمركز اللاعبين داخل أرسنال، لكن الأمر يحتاج إلى وقت كبير ولاعبين مختلفين".