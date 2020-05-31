شكرا لقرائتكم الزمالك يصل الى اتفاق مع كارتيرون لتجديد عقده لمدة موسم واحد قابل للتجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصبح تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من الامور المحسومة داخل جدران القلعة البيضاء ، بعدما توصل الزمالك والمدير الفني الفرنسي الي صيغة اتفاق بينهما تقضي بتجديد عقد المدير الفني لمدة موسم واحد قابل للتجديد ، دون أي شروط جزائية علي الزمالك في حالة الفسخ لسوء النتائج او عدم الحصول علي بطولة من بطولتي الدوري او دوري ابطال افريقيا، وتعتبر خطوة تجديد عقد كارتيرون هي الأهم للزمالك في الفترة الحالية لما سيوفره تواجد كارتيرون لموسم جديد داخل صفوف الزمالك والمكاسب المنتظر تحقيقها علي الفريق لاستمرار المنافسة والحصول علي البطولات بعدما حصل الزمالك علي الكونفيدرالية الافريقية وكأس مصر والسوبر الافريقي والسوبر المحلي.

اهم مكاسب الزمالك من تجديد تعاقد كارتيرون هو الاستقرار الفني حيث اعتاد اللاعبون علي فكر المدير الفني بالاضافة الي معرفة المدير الفني كل لاعبي الفريق وامكانياتهم وتعايش معهم لشهور عديدة جعلت علاقة صداقة قوية بينه وبين اللاعبين.

المكسب الثاني للزمالك سيتمثل في التعاقدات الجديدة ، حيث يوفر تواجد كارتيرون لموسم جديد، ان يتم التعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق فقط، حيث يضع كارتيرون يده علي نقاط القوة والضعف داخل الفريق بخلاف التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد سيحتاج لوقت حتي يتعرف علي اللاعبين وامكانياتهم وحاجة الفريق في الموسم الجديد.

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المكسب الثالث للزمالك سيكون في اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل، حيث سيتم اختيار الراحلين بناءا علي تجارب كثيرة طوال الموسم تحت اشراف كارتيرون ، اما في حالة التعاقد مع مدير فني جديد فان هناك بعض اللاعبين قد يرحلون دون الحصول علي فرصة للحكم علي مستواهم من جانب المدير الفني الجديد.

المكسب الرابع هو فترة الاعداد للموسم الجدي، حيث سيتسفيد الزمالك من فترة الاعداد كاملة في حالة استمرار المدير الفني كارتيرون، اما في حالة التعقد مع مدير فني جديد سيستغرق جزء من فترة الاعداد للتعرف علي اللاعبين وتحقيق تجانس بين فكره وفكر اللاعبين مما يعرض الفريق لهزة فنية في بداية الموسم.