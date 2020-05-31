شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» يدخل أزمة جديدة مع سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، يسعى للضغط على إدارة النادى من أجل الموافقة على العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة الإسبانى.

وقالت الصحيفة إن النجم البرازيلى يرفض فكرة مسؤولى النادى الباريسى بتخفيض راتبه الضخم بسبب الأزمة الاقتصادية التى تواجهها الأندية فى الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار، الذى يحصل على راتب يصل إلى 3 ملايين يورو فى الشهر، يرفض بشدة فكرة تخفيض الأجر الخاص به، وهو ما يجعله يضغط للرحيل عن باريس سان جيرمان فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبى نادى العاصمة الفرنسية انقسموا إلى مجموعتين، الأولى مؤيدة لفكرة تخفيض الرواتب ومنهم النجم الشاب كيليان مبابى والأخرى ترفض هذه الفكرة، وعلى رأسهم نيمار ومعه القائد تياجو سيلفا وإدينسون كافانى، موضحة أن المجموعة الأخيرة تسعى للحصول على ما هو منصوص عليه فى العقود أو قبول تأجيل الدفع فقط، واسترداد المبالغ كاملة بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن عودة البرازيلى نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لصفوف برشلونة الإسبانى باتت قريبة للغاية بعدما وجد الفريق الفرنسى أنه فى احتياج لخدمات عثمان ديمبلى لاعب خط وسط برشلونة.

ويرتبط النجم البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسبانى الصيف المقبل وسط محاولات حثيثة من جانب مسؤولى البارسا.

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