شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزى يحدد 6 أسابيع لإنهاء «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «التايمز» الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم أخطر رؤساء الأندية بأن المباريات المتبقية فى منافسات البريميرليج ستنتهى فى غضون 6 أسابيع فقط من أجل الاستعداد لبداية الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، إن الاتحاد الإنجليزى أبلغ رؤساء الأندية أن الموسم الحالى سينتهى خلال ستة أسابيع من العمل، والمتوقع بدايته 20 أو 21 يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتم بث كل مباراة على الهواء مباشرة لضمان قدرة المشجعين على مشاهدة فرقهم دون أن يكونوا فى الاستاد.

فى السياق نفسه، أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز عن اتخاذ خطوة جديدة فى الطريق إلى عودة البريميرليج مرة أخرى، بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت الرابطة فى بيان رسمى موافقة أندية المسابقة بالإجماع على استئناف التدريبات، خلال اجتماع بالفيديو عقد، أمس الأول، وستعود التدريبات مع وجود اتصال واحتكاك بين اللاعبين كمرحلة ثانية من خطة عودة النشاط بعد المرحلة الأولى التى شهدت تدريبات وسط تباعد بين اللاعبين.

وقال بيان الرابطة: «صوّت أعضاء رابطة الدورى الممتاز بالإجماع على استئناف التدريبات مع وجود اتصال بين اللاعبين، مما يمثل خطوة أخرى نحو استئناف موسم الدورى الممتاز عندما يكون ذلك آمنًا.. وأصبحت الفرق الآن قادرة على التدريب كمجموعة والانخراط فى التعامل مع تقليل أى اتصال وثيق غير ضرورى».

وأوضحت الرابطة: «أولوية الدورى الممتاز هى صحة ورفاهية جميع المشاركين، وتوجد بروتوكولات طبية صارمة لضمان أن ملعب التدريب هو البيئة الأكثر أمانًا، وسيستمر اختبار اللاعبين والموظفين لاختبار فيروس كورونا مرتين فى الأسبوع».

وتابعت: «تم الاتفاق على المرحلة الثانية من بروتوكول العودة إلى التدريب بعد التشاور مع الأندية واللاعبين والمديرين والروابط والحكومة.. والمناقشات جارية مع استمرار العمل نحو استئناف الموسم، عندما تسمح الظروف بذلك».

وأعلنت رابطة أندية الدورى الإنجليزى عن نتائج الجولة الثالثة من اختبارات فيروس كورونا المستجد، التى خضع لها جميع لاعبى وموظفى أندية الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج»، والتى أكدت وجود 4 حالات مصابة بالفيروس، من 3 أندية مختلفة.

وقال بيان رابطة البريميرليج، بعد 1008 فحوص تمت خلال اليومين الماضيين، تم اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من 3 أندية مختلفة، ليصل العدد المصابين إلى 12 حالة بعد 3 جولات من الاختبارات.

Advertisements

وكانت رابطة البريميرليج كشفت، السبت الماضى، عن وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، بعد الجولة الثانية من الاختبارات.

ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف، برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.