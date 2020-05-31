شكرا لقرائتكم خبر عن كومبانى يقترب من العودة إلى مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أندرلخت البلجيكى مخاوفه من إمكانية عودة قائده الحالى فينسان كومبانى إلى ناديه السابق مانشستر سيتى.

وترك كومبانى المان سيتى بنهاية الموسم الماضى لينضم إلى أندرلخت كمدرب ولاعب، قبل أن يترك منصبه الأول، ويركز على مشواره كقائد للفريق.

كانت بعض التقارير أكدت أن كومبانى يتطلع للانضمام إلى مجموعة المستثمرين الملاك فى أندرلخت الذى شهد بروز اللاعب وهو فى سن السابعة عشرة.

ونقلت صحيفة «ذا صن»، عن تقارير صحفية بلجيكية، أن أندرلخت متخوف من إمكانية عودة كومبانى إلى مانشستر سيتى، كمساعد للمدرب الإسبانى بيب جوارديولا.

وظهر اسم كومبانى كمرشح للانضمام إلى الجهاز المعاون لجوارديولا، بعد انتقال مايكل أرتيتا لتدريب آرسنال.

وكان المدافع البلجيكى المخضرم قد رحل عن صفوف مانشستر سيتى فى نهاية الموسم الماضى بعد مسيرة حافلة من الإنجازات مع السيتيزن، وتشير التقارير الإنجليزية إلى احتمالية عودته مرة أخرى، ولكن فى منصب جديد داخل الجهاز الفنى للفريق بقيادة جوارديولا.

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