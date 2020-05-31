شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل آرسنال الإنجليزى على خط ضم واحد من لاعبى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن مدرب آرسنال، مايكل أرتيتا، مهتم بضم لاعب الوسط البرازيلى رافينيا ألكانتارا، ضمن محاولاته لمواصلة إعادة بناء الفريق اللندنى.
ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن تكلفة شراء رافينيا، البالغ من العمر 27 عاما، قد تبلغ 13 مليون جنيه استرلينى.
وأضافت: «حال قدوم رافينيا، سيتخلى آرسنال بذلك عن فكرة ضم لاعب الوسط دانى سيبايوس بشكل نهائى، حيث يلعب له معارًا حتى نهاية الموسم الحالى من ريال مدريد».
ويخوض رافينيا ألكانتارا، منافسات الموسم الحالى معارًا مع سيلتا فيجو.
ويسعى أرتيتا إلى تدعيم صفوف المدفعجية فى الموسم المقبل بصفقات من العيار الثقيل من أجل تحقيق نتائج إيجابية وعودة الجانرز مرة أخرى إلى منصات التتويج.
يذكر أن أرتيتا كان قد تولى تدريب أرسنال خلفًا للإسبانى أوناى إيمرى الذى تمت إقالته من جانب إدارة الجانرز بسبب سوء النتائج.
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