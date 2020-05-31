السماح بالتدريبات الجماعية في «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أنها ستسمح للأندية اعتباراً من غد الاثنين، بإقامة التمارين الجماعية بشكل كامل، في المرحلة الأخيرة قبل العودة المرتقبة للمنافسات في 11 يونيو/حزيران.

وأشارت الرابطة إلى أن المرحلة الرابعة من تخفيف القيود، التي تبدأ الاثنين «ستكون الأخيرة في هذا المسار الذي سيتيح للأندية استئناف المنافسات».

وبحسب القرار الجديد للحكومة، ستصبح عودة الأندية إلى التمارين ممكنة «بشكل كامل»، أو ما يعرف ب«تمارين ما قبل التنافس»، ويعني القرار عملياً أنه سيسمح للاعبين باستخدام غرف تبديل الملابس مجدداً، وإقامة اجتماعات عمل (جلسات تحليل أشرطة الفيديو على سبيل المثال)، ضمن مجموعات من 15 شخصاً كحد أقصى.