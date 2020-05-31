عودة العمل بمبنى اتحاد الكرة اليوم بنسبة 30%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ اتحاد الإمارات لكرة القدم اعتباراً من اليوم الأحد، تطبيق نظام عودة العمل من مقر الاتحاد بنسبة 30% من إجمالي عدد الموظفين.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن قرار عودة العمل بنسبة 30% من إجمالي الموظفين يأتي كخطوة أولى؛ حيث سترتفع النسبة إلى 50% حسب المستجدات الصحية وصولاً إلى 100%.

وأشار إلى استثناء عدد من الفئات من العودة لمقر العمل خلال الفترة الحالية منها كبار السن والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن، وغيرها من الفئات التي تعاني أمراضاً مزمنة وحالات ضعف المناعة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة، انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بعودة الموظفين للعمل من مقر الاتحاد، وذلك حسب الخطة الموضوعة التي شملت إجراء فحوص طبية للموظفين للتأكد من سلامتهم والقيام بتعقيم كافة مرافق الاتحاد سواء المبنى الرئيسي والصالة الرياضية والمنطقة الطبية والفندق، وكذلك الأجهزة والأدوات المكتبية وتركيب كاميرات كشف الحرارة.