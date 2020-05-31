شكرا لقرائتكم خبر عن سيتيين يحذر من أضرار التبديلات الخمسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر المدرب كيكي سيتيين من الضرر الذي سيلحق بفريقه برشلونة، جراء رفع عدد التبديلات المسموح بها في المباراة من ثلاثة إلى خمسة.
وقال سيتيين في حوار عبر الاتصال المرئي مع مدربين متدربين: «التبديلات الخمسة ستضر بنا؛ لأننا نصنع فارقاً كبيراً في الدقائق الأخيرة. الآن، سيكون في تشكيلة خصومنا عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين بدنياً».
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