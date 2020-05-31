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سيتيين يحذر من أضرار التبديلات الخمسة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر المدرب كيكي سيتيين من الضرر الذي سيلحق بفريقه ، جراء رفع عدد التبديلات المسموح بها في المباراة من ثلاثة إلى خمسة.

وقال سيتيين في حوار عبر الاتصال المرئي مع مدربين متدربين: «التبديلات الخمسة ستضر بنا؛ لأننا نصنع فارقاً كبيراً في الدقائق الأخيرة. الآن، سيكون في تشكيلة خصومنا عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين بدنياً».

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