كاي.. أفضل هداف شاب في تاريخ «البوندسليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفض باير ليفركوزن غبار خسارته الكبيرة على أرضه أمام فولفسبورج بفوزه على مضيفه فرايبورج 1-صفر بهدف قائده الشاب كاي هافيرتز، في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأصبح كاي صاحب ال20 عاماً أفضل مهاجم شاب في تاريخ «البوندسليجا»، في حين رفع ليفركوزن رصيده إلى 56 نقطة من 29 مباراة، بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند الثاني الذي يلعب اليوم الأحد. وكان ليفركوزن قد أنهى سلسلة من سبع مباريات دون خسارة بسقوطه في الجولة الماضية أمام فولفسبورج 1-4، وجاء الشوط الأول عقيماً في ظل بحث الطرفين عن الوصول إلى الشباك، فيما كان ليفركوزن الأكثر سيطرة مع نسبة 78% من الاستحواذ.

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وكسر كاي هافيرتز حاجز التعادل مطلع الشوط الثاني، مستلماً تمريرة بينية جميلة من الجامايكي ليون بايلي (54)،رافعاً رصيده إلى 11 هدفاًَ هذا الموسم، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وأصبح هافيرتز أول لاعب يسجل 35 هدفاً في تاريخ الدوري الألماني قبل بلوغه الحادية والعشرين.

كما هو الهدف الخامس في أربع مباريات لهافيرتز بعد استئناف مباريات الدوري إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، علماً بأنه ترك المباراة مصاباً في الدقيقة 66.