شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل مباراة في أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم تأجيل مباراة كانت مقررة اليوم الأحد، بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.
والمباراة المؤجلة كانت مقررة الأحد في مدينة لفيف بغرب البلاد، بين فريقي كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول، وتأتي في نهاية الأسبوع الذي شهد استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب «كوفيد-19».
وأوضحت الرابطة أن التأجيل سببه ظهور نتائج إيجابية لفحوص كشف «كوفيد-19»، خضع لها عدد من لاعبي المضيف وأفراد من جهازه الفني.
وفي حين لم يتم تحديد عدد الأفراد الذين ثبتت إصابتهم، أشارت الرابطة إلى أنه تم «عزلهم» جميعاً.
وتتبقى تسع مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم. وستقام مباريات ما بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، وضمن الإجراءات الصحية المتخذة على هامش المباريات، يتم قياس درجة حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء.
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