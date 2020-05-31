عاشور يفتح النار على مجلس الخطيب بسبب اعتزاله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف حسام عاشور قائد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، كواليس الأزمة الأخيرة التي نشبت بين مجلس إدارة النادى الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، كما اتهم عاشور مجلس إدارة النادي بتعطيل الاتفاق الذي تم حول مهرجان اعتزاله.

قال عاشور في تصريحات صحفية: «لست من هواة الأحاديث الاعلامية، لكن الوضع لايحتمل، والناس كلها تعرف تاريخي وقيمتي وإنجازاتي، والحمد لله لم أقصر مع الأهلي، وعبر 16 عاما لم يسمع أحد صوتي نهائيًا، وكنت أقوم بعملي على أكمل وجه، أنا متأثر بسبب الضغط الزائد والقصة باختصار كما يلي:

«أنا عمري ما طلبت شيئا من النادي، ولم أطلب السفر للخارج كما فعل سواي للاستفادة ماديًا، وكنت دائمًا أوقع على بياض، والموضوع الأخير كان صعبا بالنسبة لي، فهم عرضوا عليّ مباراة اعتزال مع العمل فى قناة النادي، وأن أخوض معايشة مع أي فريق خارجي، وطلبت فرصة للتفكير خصوصًا أن عمري 34 عامًا ومازلت قادراً على العطاء».

تابع: «وبعد فترة اتصل بي أحد المسؤولين بالأهلي وقال لي إن المستشار تركي آل الشيخ تدخل وسيقوم بعمل مباراة اعتزال لي فما رأيك؟.. فوافقت، وتواصلت معه وفقًا لما بُلغت به، والمستشار تركي قال لي: «سأعمل لك كل ماتريده» ووفقًا للاتفاق الثلاثي، تم الاتفاق على تحرير ورقة تفيد بأن الأهلي سيشارك في مباراة اعتزالي، وقمت بتوقيعها من سيد عبد الحفيظ ومحمد مرجان أول أمس الخميس، وكنا نضع الرتوش الأخيرة وقمت بتصوير فيديو لشكر كل العاملين في النادي بمناسبة اعتزالي».

وأردف قائلا: «ثم طلب مني محمد العاصي أن أرسل له خطاب الشكر لمراجعته قبل نشره بصفة رسمية، وهذا الكلام كان من الساعة الثامنة مساءً، وبدأت المماطلة حتى الساعة 12 ونصف صباحًا في أن الكابتن محمود الخطيب لايرد وإن حفيده تعرض لوعكة ولا يستطيع الرد.. هذا ما حدث بالتفصيل، وكل شيء كان يسير كما يجب لكن خطاب الشكر عطل كل شيء».

وفى ختام حديثه قال: "في النهاية أنا الوحيد الذي تضرر من هذا الأمر، رغم أنني وافقت على طلب النادي، وكل ما أتمناه أن يسير موضوعي بيسر دون تعقيد، مثلما كان تاريخي في الملاعب، وشكرا للمستشار تركي آل الشيخ أنه تكفل بكل شيء بالاتفاق مع النادي، وأنا لا أريد سوى حقي في عمل مباراة اعتزال مثل أي لاعب خدم النادي.