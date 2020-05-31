إدارات الرياضة السعودية تستأنف عملها

تعود الحياة غداً الأحد إلى القطاعات الرياضية في السعودية بما فيها الاتحادات والأندية، ولكن على الصعيد الإداري تحت شعار «نعود بحذر» وسط بروتوكولات مشددة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ولم تحدد الجهات المختصة بمتابعة تطورات الفيروس في السعودية حتى الآن موعداً لعودة الأنشطة الرياضية، إلا أن هناك ترقباً بأن يحدث ذلك بعد 21 يونيو/حزيران؛ حيث تعود الحياة الطبيعية حسب مراحل العودة التي أطلقت الأربعاء الماضي.

وستكون العودة من الغد مقصورة على الجانب الإداري بعدد محدود من الموظفين، بغرض الوقوف على الاستعدادات، ومتابعة جدول الأعمال للمستقبل المنظور.

وتوقف النشاط الرياضي في السعودية منتصف مارس/آذار الماضي، ولم يتحدد حتى اللحظة موعد رسمي لعودته، بيد أن اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين اتفقوا مبدئياً على استكمال دوري الأمير محمد بن سلمان في أغسطس /آب المقبل، إذا سمحت السلطات الصحية بذلك.