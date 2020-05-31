هيكلة جديدة وتخفيض 20% من ميزانيات أندية دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: ضياء الدين علي



لم تذهب التوقعات بعيداً بخصوص التغييرات المرتقبة بالنسبة إلى الواقع الرياضي في الإمارات، فأزمة «كورونا» صنعت بالفعل ثقافة مغايرة في التعاطي مع كثير من الأشياء التي كانت من مسلمات الماضي، خصوصاً ما يتعلق بالمصروفات الدورية، حيث سيرتفع شعار الترشيد في كل الاتجاهات، بحيث يتحقق أفضل مردود لتلك المصروفات من الناحية الاقتصادية، وأول الغيث في هذا السبيل بادرت إليه إمارة دبي عن طريق مجلسها الرياضي الذي استثمر الفترة الماضية في بحث التغييرات المرتقبة وجدواها مع الأندية، وتم الاتفاق على تنفيذ جملة من القرارات المهمة، أولها تخفيض ميزانيات الأندية بواقع 20% اعتباراً من الموسم القادم، واعتماد هيكلة جديدة تتكيف مع كل متطلبات التغيير على الصعيدين الإداري والفني، وأهم ملمح في الهيكلة الجديدة هو إتاحة الفرصة أكثر للكوادر الوطنية، وتقليل ساعات الدوام في العمل عن بعد.

ومن بين الأفكــــار والرؤى الجـــــديدة هناك اتجــــاه قوي للاستغــــناء كـــلــــياً عن اللاعــــبين الأجـــانب في الألعــاب الجمــاعــــية، وهو مــــا ظهرت إرهــــاصاته في الأيــــام المــــاضـــــية لدى بعـــــض الأندية، لـكن حقيقـــة الأمــــر أن كــــل الأندية فـي دبـــي اتفقــــت كلمتهــــا في هــــذا المقــــترح.

أما بالنسبة إلى كرة القدم، فهناك نية لتخفيض عدد الأجانب إلى اثنين فقط في كل الأندية، مع السماح للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، برفع العدد استثنائياً للمشاركة بهم في البطولة القارية فقط. ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحادات المعنية خلال الأيام المقبلة لتباشر صلاحياتها بالنسبة إلى تفعيل هذه الأطروحات.