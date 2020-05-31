شكرا لقرائتكم خبر عن لينيكر: ميسي الوحيد الذي يمكن الاستمتاع به من دون جمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع جاري لينيكر النجم السابق لمنتخب إنجلترا ونادي برشلونة وهداف مونديال 1986 تغزله بليونيل ميسي واعتبره الأفضل على الإطلاق على صعيد كرة القدم.

وقال لينيكر إن مشاهدة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد وبعد أزمة فيروس كورونا «ربما تعد من الأمور القليلة التي يمكن الاستمتاع بها في كرة القدم بدون جمهور».

وأكد لينيكر في تقرير أعدته عن ميسي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي يعمل بها حالياً النجم الإنجليزي السابق مقدماً: «في كل مرة أراه فيها يلعب أتساءل أحياناً: كيف يفعل هذا؟ يفعل ثلاثة أو أربعة أشياء في مباراة واحدة أنا تقريباً لم أستطع القيام بها في كل مسيرتي. يفعل أشياء لا يمكن لأحد غيره أن يفعلها».

وقارن لينيكر ميسي بأسطورة كرة السلة مايكل جوردان ، وقال «يمكن وصف ميسي على أنه أيقونة لها تأثير في رياضتنا. ليس عليك أن تحب كرة السلة لتقدير جوردان، مثلما لا يجب أن تكون من عشاق كرة القدم لتستمتع بمشاهدة ميسي. مثل جوردان، ميسي هو الأفضل على الإطلاق في هذه الرياضة».

وأضاف لينيكر عن ميسي «لم نشاهده في هذين الشهرين بسبب الوباء ، ولكن يبدو أن الدوري الإسباني سيتم استئنافه بدون جمهور قريباً. وميسي ربما سيكون من الأمور القليلة التي يمكن الاستمتاع بها في كرة القدم بدون جمهور».

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