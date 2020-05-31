الأهلي يواجه ألميريا الإسباني في اعتزال حسام عاشور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق النادي الاهلي علي مواجهة ألميريا الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي ، في مباراة اعتزال حسام عاشور قائد الفريق الذي استقر بشكل نهائي علي الاعتزال بعد رفض النادي التجديد له .

وعرض مسؤولو الأهلي علي عاشور تولي عمل فني أو إداري داخل النادي خلال المرحلة المقبلة بجانب عمله في قناه النادي، وتم منح اللاعب عرضا باستثنائه من قرار مجلس الإدارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات والخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف تقديراً لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى لتحقق له عائد مالى جيد، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ وـأن يتحمل الأهلى تكاليف إعداده لذلك خارج البلاد، وهو الأمر الذي وافق عليه عاشور في النهاية.