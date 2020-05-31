شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البوندسليجا بنجاح تحفز الدوريات الأخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - "المستحيل ليس ألمانياً".. عبارة شهيرة نسمعها كثيراًخاصة في مباريات كرة القدم التى يكون المنتخب الألماني أو أحد الأندية الألمانية طرفاً فيها، وأصبحت هذه العبارة الشهيرة تقال بشكل عام فى مجال الرياضة الألمانية، ولم تقتصر على ذلك فحسب بل امتدت لتشمل مجالات أخرى غير الرياضة.ولأن "المستحيل والألمان"، كلمتان لا تجتمعان، فقد نجحت ألمانيا في أحد أصعب الاختبارات، لما قررت تحدي انتشار جائحة فيروس " كورونا "، واستأنفت الدوري الألماني عقب أسبوعين فقط من اتخاذ القرار، وحتى الآن أقيمت 3 جولات عقب عودة البوندسليجا دون أي خطأ يذكر، ووسط إجراءات احترزاية صارمة من أجل سلامة كل عناصر المنظومة الكروية.ويبدو أن ألمانيا ألهمت دول العالم بتجربتها الناجحة،فدفعتهم لتحدي فيروس "كورونا" واتخاذ قرار بعودة النشاط الرياضي، حتى وإن تم ذلك بتدابير احترازية، فالدوري الألماني الذي عاد للحياة يوم 16 مايوالجاري،خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، دفع عدد من الدول الأوروبية وغيرها في الأيام الأخيرة لتحديد موعد رسمي بعودة مسابقات كرةالقدم المختلفة،بعدتوقف دام مايقرب من 3 أشهر، وكان أبرزها:

الدوري الإنجليزي

حددت رابطة الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيوالمقبل موعداً لاستئناف"البريميرليج" الذي توقف منذ شهر مارس الفائت، ما يعني أن الأندية لديها ثلاثةأسابيع فقط لكي تحضّرلاعبيها بدنياً من أجل إكمال المباريات الـ92 المتبقية من دوري هذا الموسم، ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق لقب ينتظره منذ عام 1990، إذ يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، ويحتاج "الريدز" إلى الفوز في مباراتيه الأوليين لضمان اللقب، بصرف النظر عن نتائج مانشستر سيتي.

الدوري الإيطالي

بالرغم من أن إيطاليا تعد من أبرز الدول التي تضررت بشكل كبير من تفشي وباء "كورونا"، إلا أن وزيرالرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا،أكد أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيستأنف يوم 20 يونيوالمقبل،بعدتوقف استمرثلاثة شهور.

وتتبقى 12 مرحلةعلى نهاية "سيري آيه"مع4 مباريات أخرى مؤجلة ،ويتصدريوفنتوس الترتيب بفارق نقطة فقط عن لاتسيو صاحب المركزالثاني في جدول ترتيب الكالتشيو.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا،أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدروسانشيز،السماح بعودة منافسات الدوري الإسباني اعتباراً من يوم 11 يونيو المقبل، بعدتعليقها لأكثرمن شهرين.

واستأنفت أندية الليجا مطلع الأسبوع الحالي ،التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة ،تحضيراً لاستكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس.

وتوقفت منافسات الليجا بعد المرحلة الـ27من أصل 38،مع تصدر بطل الموسمين الماضيين برشلونة ترتيب الدوري، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد.

الدوري التركي

وأكدرئيس الاتحاد التركي لكرة القدم نيهات أوزديمير،موعدعودة الدوري التركي،وأشارإلى أن الدوري سيعود رسمياً في 12 يونيو،بعد استيفاء الاستعدادات الضرورية للعودة، وأشار أوزديمير أيضاً إلى أنه سيتم تقديم الكؤوس في الملاعب ،ويذكر أن طرابوزن سبور يتصدر جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 53 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف بلدية إسطنبول.

الدوري الأوكراني

وأعلنالاتحاد الأوكراني لكرةالقدم استئناف الدوري اعتباراًمن اليوم السبت"30 مايو"، بعد قرارالحكومة المحلية ببدءالتخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام في البلاد.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن البطولة المعلقة منذمنتصف مارس الماضي بسبب فيروس"كورونا"ستعاود نشاطها، على أن تقام المباريات المتبقية من دون جمهور.

الدوري الروسي

وأعلنت السلطات الروسية أن منافسات دوري كرة القدم ستعود في 21 يونيو، وكان الاتحاد الروسي أعلن قبل 3 أسابيع أن منافسات الدوري ستعود خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، لكن الاتحاد عاد وأعلن قبل يومين أنه وبناء على تسوية توصل إليها مع السلطات الصحية المحلية، سيتم السماح بملء مدرجات الملاعب بحد أقصى 10%من سعتها ،وعلقت منافسات اللعبة الشعبية في روسيا اعتباراً من 17 مارس، وتتبقى 8 مراحل من بطولة الدرجة الأولى.

الدوري البرتغالي

وحددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم الثالث من يونيو، موعداً لاستئناف منافساته المعلقة منذ مارس الماضي، ونشرت الرابطة جدول 9 من المراحل المتبقية من البطولة (25 حتى 33)، على أن يحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة والتي ستقام في 21 يوليو.

وكانت الحكومة البرتغالية، أجازت الشهر الماضي، استئناف منافسات البطولة، اعتباراً من الأسبوع الأخير من مايو، بشرط إقامتها ب دون جمهور واعتماد بروتوكول صحي صارم ،ويتصدر بورتو ترتيب الدوري بفارق نقطة عن حامل اللقب بنفيكا.

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الدوري المجري

أما المجر فذهبت لأكثر من مجرد عودة المنافسات، إذ أعلنت رسمياًعودة المشجعين إلى مدرجات ملاعب كرة القدم اعتباراً من أمس الجمعة "29 مايو"، حيث أوضح الاتحاد المجري لكرةالقدم في بيان أنه سيفصل بين المشجع والآخر3 مقاعدعلى أن يكون صف من المقاعد فارغاً بين كل صفين.

وكان مشجعو فريقي كابسوفاروز يتيإي،أول من اختبر العودة الى المدرجات والإجراءات الجديدة،عندما التقى الفريقان الجمعة على ملعب الأول الذي يستوعب قرابة7 آلاف شخص.

الدوري البولندي

قبل شهر، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في 29 مايو بدون جمهور، ومع اليوم الأول لعودة البطولة، قررت الحكومة البولندية السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب بداية من 19 يونيو، بحيث يشكل الحضور 25% فقط من السعة الاستيعابية للاستاد، كما سيتوجب على المشجعين الجلوس بالطرق التي تراعي احتياطات الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا.

الدوري الياباني

وحددت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم الرابع من يوليو موعداً لاستئناف المباريات من دون جمهور،وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة ميتسوروموراي: "سيكون الرابع من يوليو، بداية لعودة مباريات الدرجة الأولى،وستعود الدرجات الأدنى اعتباراً من أواخر يونيو".

وستكون كرة القدم التي علقت منافساتها في فبراير،ثاني منافسة رياضية كبرى تستأنف نشاطها في اليابان،بعد البيسبول التي ستعود الى الملاعب بدءاً من 14 يونيو.

وأقيمت مرحلة واحدة فقط من الموسم الجديد للدوري في اليابان،قبل أن يتم تعليق المنافسات.

الدوري الكوري الجنوبي

انطلق الدوري الكوري الجنوبي يوم 8 مايو، بمواجهة جمعت بين جيونبك هيونداي موتورزمع سون سامسونج بول وينجز، في ملعب جيونجو الذي استضاف منافسات كأس العالم 2002، وانتهت بفوز جيونبك 1-0 ،وكانت بداية الدوري تأجلت لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقاً لتقام في 27 جولة بدلاً من 38 جولة، ولن تحضر الجماهير للملاعب على الأقل في الجولات الأولى.

الدوري السوري

وبشكل فعلي، استأنف الدوري السوري نشاطه الخميس الماضي بعد توقف 3شهور، مع تطبيق إجراءات وقائية صحية خاصة، وكانت البداية مع مباراة الوثبة والفتوة، في افتتاح الجولة الـ17، وفاز بها الوثبة بنتيجة 4-1 ،وستقام جميع المباريات من دون جمهور وبطواقم فنية وإدارية تتكون من 8 أشخاص كحد أقصى لكل فريق، إضافة إلى تواجد الإعلاميين والمصورين في المدرجات وليس في أرض الملعب حفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعي.

وبذلك أصبح الدوري السوري صاحب المبادرة الأولى لاستئناف النشاط على المستوى العربي، علماً بأن أكثر من دولة عربية كانت أعلنت تواريخ مقترحة لمواصلة مسيرة مسابقاتها منها الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وتونس وعمان.

الدوري العراقي

وحددالاتحاد العراقي لكرة القدم، الثالث من يوليوالمقبل موعداً مبدئياً لعودة منافسات الدوري للموسم الحالي، وقال رئيس الاتحاد إياد بنيان: "قرار إعادة الدوري جاء استناداً إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد لعودة المنافسات".

وأضاف أن هناك تواصل مستمر مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والطواقم الفنية والإدارية والتحكيمية، وستقوم الهيئة التطبيعية بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بالمسابقة، وتحديد الضوابط والشروط الملائمة لعودة النشاط.

دوريات أخرى

وتجدر الإشارة إلى أن دوريات أوروبية أخرى استأنفت نشاطها فعلياً وهي:آستونيا "19 مايو"، التشيك "23 مايو"الدنمارك"28مايو"،وصربيا "30 مايو"، على أن تستأنف لاحقاً دوريات النمسا"2 يونيو"، وسلوفينيا "5 يونيو"، وكرواتيا"6 يونيو"، واليونان "6 يونيو"، والنرويج "16 يونيو"، وينطلق دوري فنلندا في الأول من يوليو، ويشار إلى أن بيلاروسيا كانت الدولة الوحيدة التي لم تعلّق بطولتها المحلية خلال الشهرين الماضيين.