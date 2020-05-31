صالح بشير: المنطق يفرض إلغاء الموسم بكل نتائجه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يرى صالح بشير لاعب الجزيرة والظفرة وعجمان والشارقة السابق أنه من المنطقي اتخاذ قرار بإلغاء دوري الخليج العربي والهواة، وقال: «لا أتفق مع الأصوات التي تنادي باستئناف المنافسة وأرى أن الإلغاء هو القرار الأفضل في ظل الظرف الحالي».

وتابع: «مع التوقف الطويل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إعداد الفرق واللاعبين خلال شهر أو أقل، فالفرق ستكون بحاجة إلى فترة أطول للإعداد لأن التحضيرات في الأحوال العادية وقبل انطلاق كل موسم تكون حوالي 45 يوماً أو شهرين، ومن الطبيعي أن تحتاج الفرق التي توقفت لأكثر من 5 أشهر إلى فترة إعداد طويلة، لكن هل الأندية ستكون قادرة على العودة للكرة والتدريبات في الصيف؟، وماذا عن دوري الموسم المقبل؟ متى يبدأ؟ وكيف سيتم التعامل معه ومع الاستحقاقات التي تنتظر أنديتنا؟، أعتقد أن الإلغاء هو القرار الأنسب، كما حدث موسم 90-91، وفي هذه الحالة يجب إلغاء كل النتائج والبطولة بصورة عامة، صحيح أن هناك فرقاً قريبة من التتويج بالبطولة وقد يحرمها الإلغاء من تحقيق هدفها، لكن يجب ألا ننسى أن هناك 7 جولات متبقية وهي جديرة بتغيير أي ترتيب، ولا أتفق مع من يقولون إن الدوري يفترض أن يعود بحجة أنه سيستكمل خلال فترة وجيزة، فالمشكلة ليست في الفترة التي سيستغرقها إكمال الدوري، بل في فترة التوقف الطويلة التي أبعدت الفرق واللاعبين تماماً عن الأجواء.

وقال بشير إن الظرف استثنائي ويفترض أن يتقبل الجميع أي قرار يصدر من الاتحاد بخصوصه، مبيناً أن المرجعية للاتحاد وللمسؤولين عن كرة القدم بالدولة، وهم من سيتخذون القرار الذي يرون أنه في مصلحة الكرة الإماراتية والذي يتناسب مع الظرف والمرحلة.

وعن خصم 40% من رواتب اللاعبين، قال بشير:لا أتفق مع هذا القرار، أولاً اللاعب لم يرفض المشاركة في التدريب أو في المباراة، وثانياً إذا كان النادي تأثر بسبب الجائحة فأنت لا تعرف ما هو وضع اللاعب وظرفه فقد يكون تأثر أيضاً، وثالثاً اللاعب ليس له ذنب فيما حدث، فهذا وباء اجتاح العالم كله، لكن أعود وأقول إن من اتخذوا القرار في النهاية أكثر دراية.