عمار الدوخي: لماذا كل منظومة الكرة محترفة إلا قضاة الملاعب؟

أكد عمار الدوخي اللاعب السابق والمحلل الكروي المعروف أن الموسم الماضي شهد جدلاً كبيراً حول التحكيم، رغم الاستعانة بتقنية الفيديو، وكانت الأخطاء حاضرة بصورة كبيرة، وأثرت بشكل سلبي في المنافسة، وكان الجدل والنقاش دائماً حول التحكيم، كما أن تصريحات مسؤولي الأندية أشارت كثيراً إلى تضررها من التحكيم. مبيناً أن كل المنظومة محترفة ما عدا الحكام.

وقال الدوخي: يجب أن نراجع كل السلبيات الماضية، وندعم كل الإيجابيات أيضاً، الثقة في الحكم والصافرة الإماراتية متوفرة، ولكن لا بد من تهيئة الأجواء للحكم قبل أن نطلق الأحكام عليه، وقبل أن نعترض أو ننتقد أداءه وصافرته، وفي النهاية الحكم بشر والخطأ وارد من الحكم الهاوي والحكم المحترف، وهذا أمر مفروغ منه، ولكن الواقع يفرض علينا أن نتطور نحو الأفضل وألا نقف محلك سر.

وأضاف: لم نشاهد ولم نسمع أي جديد عن التحكيم ومستقبله في الفترة القادمة، ولذلك أقترح على القائمين على أمر اتحاد الكرة الجديد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي تبني فكرة احتراف الحكام، لأن ذلك سيفيد اتحاد الكرة ويفيد الحكام وسيضع حداً للجدل الذي يثار على التحكيم.

وزاد: الأخطاء جزء من اللعبة، ولكن من حق الحكام أن يحترفوا للتطور والحضور لإدارة المباريات، وهم في كامل اللياقة الذهنية والبدنية والمعنوية، تفعيل هذه الناحية سيجعل الحكام يشعرون بأريحية كاملة، وسيكونون في قمة الروح المعنوية، اتحاد الكرة ولجنة التحكيم برئاسة علي حمد البدواوي قادرة على توفير الآلية اللازمة لاحتراف الحكام.

وامتدح الدوخي رئيس لجنة الحكام وقال: علي حمد تتجسد فيه كل المواصفات الخاصة بالارتقاء بالعمل في مجال التحكيم باعتباره صاحب تجربة كبيرة ومميزة في هذا المجال، فضلاً عن كونه من الإداريين الذين يتفهمون طبيعة عمل الحكام بصورة كبيرة.

وأضاف: احتراف الحكام يسهل من مهمة اللجنة في إخضاعهم للدورات والتدريبات والاجتماعات المتواصلة من خلال إنشاء مركز للاجتماعات يكون مزوداً ومجهزاً بالملاعب والقاعات والشاشات التي تناسب اجتماعات ولقاءات الحكام وكل ما يتعلق بعملهم، الحكام يعتبرون شريحة مهمة، الحكم الإماراتي مشهود له بالكفاءة والنزاهة والقابلية للتطور وتقديم الأفضل.

وزاد: لا أحد يتحدث عن حقوق الحكام، الإدارة محترفة في ظل وجود مدير تنفيذي ومدري فرق وإداريين ومدربين ولاعبين أجانب ومواطنين محترفين، ويجب أن نكمل المنظومة باحتراف قضاة الملاعب، يجب أن نتقبل قرارات الحكام بصدر رحب، لأنهم معذورون، لكونهم يأتون إلى الملاعب من مكاتبهم مباشرة، يجب أن يكونوا محل تقدير وإشادة بغض النظر عن القرارات والجدل حولها.