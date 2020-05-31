شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ يبدأ إجراءات الانضمام لدوري الدرجة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي شرع نادٍ في إجراءات الانضمام لدوري الدرجة الثانية وعلم «الخليج الرياضي» أن الذين يقفون وراء النادي يخططون لصعود الفريق إلى دوري الخليج العربي خلال ثلاثة أعوام وسيتم عقد مؤتمر صحفي بعيد اعتماد الاتحاد للنادي رسمياً يتحدث فيه مسؤولو النادي عن خططهم وأهدافهم.

وتفيد المتابعات أن النادي ستعين له إدارة من لاعبين قدامى وسيتم التعاقد مع جهاز فني أجنبي إلى جانب مجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين والمقيمين والأجانب ويرى من يقفون وراء النادي أنه سيكون إضافة كبيرة لدوري الدرجة الثانية وللكرة الإماراتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادٍ يبدأ إجراءات الانضمام لدوري الدرجة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.