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الحمرية يقترب من التجديد للشاجي ويوسف شاه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

خرج العماني المطروشي من حسابات فريق الحمرية وكان المطروشي لعب موسمين للعنابي ضمن فئة اللاعبين المقيمين فيما يرجح الابقاء على مواطنه سعيد جمعة إلى جانب المدافع سالم سعيد.
وعلى صعيد ذي صلة اقترب النادي من تجديد عقد الحارس أحمد الشاجي وقدمت إدارة الحمرية عرضاً رسمياً لحارس الإمارات السابق وأبدت حرصاً على بقائه بعد المستوى الجيد الذي قدمه وتلقى الشاجي ثلاثة عروض أحدها من نادٍ بدوري الخليج العربي غير أن إدارة الحمرية تثق في بقائه كما تقدم الحمرية بعرض أيضاً للاعب يوسف شاه بهدف التعاقد معه رسميا بعد انتهاء إعارته من نادي خورفكان وانتهاء عقده معه بالتوازي، وعلى صعيد اللاعبين الأجانب لن يتم تجديد عقد المهاجم البرازيلي لوان الذي ينتهي الشهر المقبل، ويخطط العنابي للصعود في الموسم المقبل بعد محاولات جادة لم يكتب لها النجاح خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهو يتحرك مبكراً لتدعيم صفوف فريقه وتهيئة الأجواء قبل انطلاق الموسم المقبل وكانت الخطوة الأولى تجديد عقد المدرب الغرايري والمهاجم فيصل خليل وانتداب محمود حسن وعلي درويش وماهر جاسم وينتظر أن يعلن الحمرية خلال الساعات المقبلة عن تعاقده مع لاعب مقيم بعد أن قطعت المفاوضات معه شوطاً بعيداً.

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