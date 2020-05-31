شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يحتفل بيوم الدراجة العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك الاتحاد العربي للدراجات في الاحتفال بيوم الدراجة العالمي الذي يوافق يوم الأربعاء المقبل، من خلال تنظيمه لاحتفالية افتراضية باستخدام وسائل الاتصال المرئي وبث هذه الاحتفالية مباشرة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وسيلقي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات كلمة بهذه المناسبة يدعو من خلالها الدول العربية إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، مبيناً أن هذه الرياضة تجد إقبالاً كبيراً حول العالم بعد تفشي فيروس كورونا باعتبارها الوسيلة المفضلة للتنقل داخل المدن وهي الأكثر نظافة وتعاملاً مع البيئة ومن خلالها يتم تجنب وتفادي الازدحامات في وسائل النقل العامة، وبالتالي التقليل من فرضية انتقال العدوى، كما أنها تعمل على زيادة المناعة لدى المستخدمين، ويتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيديو يتحدث عن نشأة الاتحاد العربي وانتقال مقره بين عدة دول عربية وصولاً لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتخذ حالياً من الشارقة مقراً له.
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