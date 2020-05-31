شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل في نادي دبي لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد نادي دبي لأصحاب الهمم للعودة التدريجية للعمل ، وأجرى النادي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، فحوص فيروس كورونا المستجد للموظفين وأعضاء النادي للتأكد من سلامتهم ، وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على حرص دولة الإمارات في التصدي لفيروس كورونا المستجد، معرباً عن سعادته بسير عمل فحوصات أصحاب الهمم أعضاء النادي وتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة لما بذلوه في سبيل الوصول لأفضل الحلول لهذه الأزمة العالمية.

وقال ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي إن الفحوص أجريت لأكثر من 200 شخص من أعضاء وموظفي النادي وتقدم بالشكر لهيئة الصحة في دبي على تعاونها المستمر مع النادي.

وأشرف على عملية سير الفحوص الطبية الدكتور يحيى قباني المدير الطبي للنادي الذي قدم الإرشادات الوقائية اللازمة لعودة الأعضاء من خلال تعزيز الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس بالتعقيم المستمر لجميع مرافق النادي وتقدير نسبة تواجد الأعضاء لتفادي الازدحام وإرتداء الكمامات والقفازات. وسيوفر النادي بشكل مستمر الكمامات والقفازات والمعقمات لأعضائه لضمان سلامتهم.

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