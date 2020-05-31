شكرا لقرائتكم خبر عن «ميني كوبر» تساعد منتخب الجلة الجامايكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتاد منتخب جامايكا الأولمبي للجلة على التمرن بدون ثلج، لكن الحجر المنزلي بسبب كورونا دفع لاعبي المنتخب لدفع سيارة ميني كوبر في شوارع بطرسبورغ في إنجلترا. وسارع الناس لمساعدة شانوين ستيفنس ونيمروي تورجوت لدفع السيارة قبل أن يدركوا أنهما لاعبان في خضم تمرينات. واستلهم اللاعبان الفكرة من كالجاري وينتر الأولمبي للجلة 1988 والذي خُلد أداؤه بفيلم طكوول رننجز إنتاج 1993، ويقيم تورجوت مع زميله في بريطانيا من أجل التمرن وضمان التأهل لأولمبياد اليابان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ميني كوبر» تساعد منتخب الجلة الجامايكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.