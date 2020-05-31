خورفكان يطلق سلسلة محاضرات عن اللياقة والقوة البدنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي خورفكان سلسلة من المحاضرات التوعوية المتنوعة في إطار حرص النادي على زيادة الوعي الثقافي لدى منتسبيه، ونظم النادي برنامجاً أسبوعياً بدأ عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة عن دور اللياقة والقوة البدنية في تطوير المنتخبات الرياضية، ويقدم البرنامج الكابتن وليد نور الدين جمول مدرب ألعاب القوى بالنادي، بوصفه من الكفاءات المتخصصة ومدرباً معتمداً في ألعاب القوى وحاصلاً على رخصة التحكيم الدولي في رياضة القوة البدنية.

وأثنى جمول على الجهود المقدرة التي تبذلها إدارة نادي خورفكان في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن دور الأندية لا يتوقف بتوقف النشاط الرياضي، بل هناك أمور عديدة يجب تسليط الضوء عليها خاصة فيما يتعلق بتوعية الناس بالبقاء في منازلهم والمحافظة على صحتهم وصحة المجتمع ، وقال إن برنامج المحاضرات يحتوي على معلومات وافية تفيد اللاعبين خاصة قطاع الناشئين والشباب خلال مسيرتهم الرياضية وزيادة معدلات التحمل والسرعة والقوة العضلية، فضلاً عن كيفية تنمية المهارات الفنية واتّباع أفضل السبل في الحمية الغذائية الصحية.