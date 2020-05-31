عودة العمل في لجنة كرة الصالات اعتباراً من الغد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلن عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام لجنة كرة قدم الصالات عن عودة العمل من جديد في المقر الرسمي للجنة، اعتباراً من غد الأحد الذي سيشهد بداية الدوام الرسمي لموظفي اللجنة وسوف يباشر الأعضاء والموظفون أعمالهم من مكاتبهم من داخل مقر اللجنة، مع الالتزام بكافة الاحتياطات والتدابير والإجراءات الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي تنفيذاً للتوجيهات الصادرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد عمران عبدالله أن اللجنة متمسكة بقرارها الصادر مسبقاً والخاص باستكمال الدوري العام الذي دخل في مرحلة «البلاي أوف»، في أغسطس المقبل وعقب تتويج بطل الدوري سوف تنظم اللجنة بطولة الكأس التي سيشارك فيها نادي العين وسوف تخضع الفرق للراحة قبل العودة للتنافس في الموسم الجديد 2020-2021، وأفاد عمران بأن اللجنة عقدت اجتماعين عن بعد خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن العمل لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، وعقد اجتماع جمع القائمين على أمر اللعبة في المنطقة الخليجية والوطن العربي بصفة عامة وخرج الاجتماع بتوصيات مهمة سيكون لها دور في الارتقاء باللعبة في المنطقة.