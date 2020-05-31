مدرب فيدرر يكشف سر نجاحه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الهولندي سفن جروفيلد الذي أشرف على تدريب نجم التنس السويسري روجيه فيدرر عندما كان مدرباً لفريق التنس السويسري عن تفاصيل مسيرته الأولى وقال:«في سن الـ16 كان فيدرر موهوباً ومبدعاً لكنه كان يفتقد للقوة البدنية، ولم يتخيل أحد أن يحرز 20 لقباً للجراند سلام، والتحق بنا من مدينته بازل بمعسكر في فرنسا، ولم يتمكن من إجادة الفرنسية لأنه كان يعرف الإنجليزية من والدته الجنوب إفريقية واللغة الألمانية من محيط مدينته، وفي أولمبياد سيدني 2000 تعرف إلى ميركا التي كانت تلعب في فئة السيدات،وطلب رأينا بخصوص علاقته وكل الكادر قال له ابتعد عنها لأنها تشتت انتباهه وأنه لا يزال صغير السن لكنه رفض النصيحة واتخذ أفضل قرار في حياته»، واعتزلت ميركا اللعب بسبب الإصابة في 2002 وركزت على مساعدة فيدرر في مسيرته، تزوجا وأنجبا توأمين ( ميلا وشارلين في 2009 وليو وليني في 2014 ) وقال فيدرر، أول لاعب تنس في قائمة فوربس لأثرياء العالم، في مقابلة مع صنداي تايمز:«رفضت المبيت في غرفة منفصلة عنها وتوجب علي تغيير الحفاظات مئات المرات كي أحقق حلمي بأن أكون معها دائماً وسأتوقف عن اللعب عندما تقول لي ميركا اعتزل».