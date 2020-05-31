أمير خان يكسر الحجر للمرة الثالثة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسر الملاكم البريطاني أمير خان لوائح الحجر المنزلي للمرة الثالثة بعد إقامة حفل عيد ميلاد ابنته لميسة السادس بحضور والديه و7 من أقاربه بمنزله في بولتون، وشارك الملاكم متابعيه الـ 1.3 مليون فيديو وصور الحفل على حسابه في إنستجرام ورغم سعادة متابعيه بعودة المياه لمجاريها في علاقة زوجته فريال مخدوم بوالديه شاه وفلك اللذين زارا منزل الأسرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلا أنهم أبدوا تحفظهم من كسره لوائح الحجر المنزلي للمرة الثالثة، فيما دافع البعض عنه وقال:«كمينجز مستشار رئيس وزراء بريطانيا كسر الحجر المنزلي،ما المانع مع الملاكم ؟ إذا أردنا أن ننتقد، ننتقد الجميع».

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