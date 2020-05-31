شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جوميز وجونيس مع الإسماعيلى ووادى دجلة قبل لقب الوريث الشرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل مسئولو الإسماعيلى فترة تجميد النشاط المحلى لالتقاط الانفاس وإعادة ترتيب البيت الأصفر لاسيما بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق عن منصبه بسبب تراجع النتائج والدخول في مفاوضات مع اليوناني جونيس المدير الفني السابق لوادى دجلة.

الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

*كشف حساب جونيس مع وادى دجلة

وتولى جونيس تدريب وادى دجلة لمدة موسم ونصف بالتحديد فى أغسطس 2018 قبل أن يرحل فى فبراير الماضى قاد خلالها الفريق 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

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ويحسم إبراهيم عثمان خلال الأيام القليلة المقبلة مصير مفاوضات ناديه مع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لوادى دجلة لتولى تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسى ديديه جوميز، ورحب المدرب اليونانى بتدريب الإسماعيلى، حيث ما زال متواجداً فى القاهرة ولم يغادر لبلاده وتلقى ترشيحاً من بعض الوسطاء لتدريب الفريق الأصفر إلا أن القرار النهائى لايزال فى يد إبراهيم عثمان الذى يفضل التريث وانتظار مصير بطولة الدوري قبل إتخاذ القرارات النهائية لمسيرة فريق الكرة.

*كشف حساب جوميز مع الاسماعيلى

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكهم مثلها .

رغم أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم تمديد تعاقده الذى ينتهى فى يونيو المقبل، إلا أن إدارة النادى فضلت عدم الإعلان عن القرار بشكل رسمى سوى مع وضوح الرؤية بالنسبة لبطولة الدورى العام هذا الموسم، ومع إعلان القرار النهائى للمسابقة سوف توجه إدارة الدراويش الشكر للمدرب الفرنسى فى حالة الغاء المسابقة وفى حالة استمرارها سيكمل مسيرته لنهاية الموسم ويرحل أيضاً.