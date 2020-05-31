شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم كرة القدم ولعبة السيارات الفارهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق دائمًا نجوم كرة القدم، اقتناء السيارات الفارهة، بل وهناك منهم من يستهلك جزءاً كبيراً من دخله فى لعبة السيارات، وكانت أخر ضجة حدثت عن سيارات النجوم، عندما حصل محمود كهربا لاعب الأهلي الحالى، على سيارة من طراز "بنتلى كونتيننتال – جى تى"، وذلك من قبل "قيادة نادى اتحاد جدة"، الذى كان محترفًا ضمن صفوفه نجم المنتخب المصرى، وذلك بعد تتويجه ببطولة كأس ولى العهد السعودى، وسجل هدفا ناريا بشباك النصر خلال المباراة النهائية، التى جمعت الفريقين بملعب الملك فهد الدولى بحضور 60 ألف مشجع حينها.

ويقدر سعر "بنتلى" السيارة البريطانية الجديدة التى عرضت لأول مرة فى حفل خاص أقيم فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بـ245 ألف دولار، أى بما يوازى 800 ألف ريال سعودى، وبالمصرى حوالى 3 ملايين و760 ألف جنيه.

وعن مواصفات السيارة نجد أنها تأتى بمحرك توربينى مزدوج بسعة 6 لترات، يولد قوة 626 حصانا و820 "نيوتن/متر" من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكى من 88 سرعات ينقل القوة إلى عجلات السيارة من خلال نظام دفع رباعى.

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عدد كبير من نجوم كرة القدم يقومون باقتناء أكثر من سيارة فارهة، حيث يمتلك شريف إكرامى حارس المرمى سيارة "أودى Q7"، ويمتلك أحمد عادل عبد المنعم "مرسيدس" ومحمد هانى سيارة "بى إم"، ورامى ربيعة "مينى كوبر"، وحسام عاشور "جيب شيروكى"، وصالح جمعة "مرسيدس C180"، ويمتلك عبد الله السعيد "هيونداى سنتافى".

ويقتنى الصقر أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق "الرانج روفر"، فيما يمتلك الثلاثى عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله ومحمود عبد الرازق شيكابالا سيارة "إنفينتى"، وعمرو زكى سيارة "بى أم دبليو"، ويمتلك عمر جابر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالى سيارة "مرسيدس C180"، ومحمد عبد الشافى لاعب الأبيض يمتلك سيارة "بى أم دبليو"، ويمتلك نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز سيارة مرسيدس، ويقتنى محمد الشناوى حارس الأهلى سيارة "بي أن دبليو".