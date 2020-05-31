شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب وحسام غالى أشهر أبطال فيلم "صاحب صاحبه" فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يكتف نجوم الكرة بالعلاقة التى قد تجمعهم داخل المستطيل الاخضر، وخلال المباريات و التدريبات فقط ـ بل أن بعضها تمتد إلى خارج الملاعب، والتى تأتى من التفاهم و الحب بين نجوم الكرة ، والتى حولت هؤلاء اللاعبون الى ثنائيات كروية و اسمان متلازمان ، يذكر الأخر بمجرد ذكر إحدهما .

ومن أشهر الصداقات و الثنائيات عماد متعب وحسام غالى ، حسن الشاذلى ومصطفى رياض ، الخطيب ومصطفى عبده، بالإضافة إلى فرجانى ساسى وطارق حامد .



بيبو و المجرى

الخطيب و المجرى

مشوار من التألق وعلاقة حب متبادلة للأهلي جمعت صداقة المجري وبيبو داخل القلعة الحمراء، حتى أن الخطيب قال في وصفه: يستحق يوما كاملا من أجل التحدث عنه فهو في أفضل الأجنحة الذين ظهروا في فترة السبعينات، وذلك لأن يملك من المزايا التي لم تتوافر لأحد غيره، وأهمها عنصر السرعة وسحب الفريق للأمام ، "مصطفى يجعلنا نصل إلى مرمى الخصم في أقل من ثوان، فمن الممكن أن نصل من خلاله لمرمى الخصم كل دقيقة بفضل سرعته الخيالية" ، "فمن ضمن مميزاته أنه يتصرف بالكرة بطريقة مثالية، وهذا يعطينا كزملاء له احساس أن الكرة التي يمررها ستأتينا سهلة وغير معقدة". وأضف على ذلك حرص مصطفى عبده على التواجد فى انتخابات الاهلى، لدعم و مساندة رفيق العمر ، رغم أنه اجرى عملية جراحية بالقلب ، لكنه قال لا تخيل الاهلى بدون بيبو ، وأنه ما كان ليدخل القلعة الحمراء حال سقوط بيبو في المعركة الانتخابية، مشددا على أن الخطيب لم يكن مجرد صديق وحسب بل ساهم أيضاً في صناعة أسطورة المجري بالملاعب المصرية.



متعب وغالى

متعب وغالى

نشأت علاقة صداقة قوية بين نجمى الفريق الأهلى حسام غالى وعماد متعب، خاصة أنهما أعلنا ذلك فى أكثر من حديث، كما أنه كان واضحا منذ تواجدهما فى الفريق وعلى منصات التتويج. وامتدت صداقة متعب وغالى على الصعيد العائلى بين زوجتيهما أيضا، فهما أيضا يرتبطان بصداقة عائلية على الصعيد الأسرى للتقرب من بعضهما أكثر بعيدا عن المستطيل الأخضر.

Advertisements

وقال متعب أن غالى هو أكثر الأشخاص المقربة إليه، مشيرًا إلى أنه شعر بالضيق حين تم سحب شارة القائد منه مع الأهلي من قبل ، و أنا وغالي تواجدنا في الأهلي في نفس الفترة، ويعتبر أخ بالنسبة لي، وأكثر شخص بيحبني".



ساسى وحامد

ساسى وطارق حامد

رسالة خاصة وجهها فرجانى ساسى لاعب الزمالك الى زميله طارق حامد لاعب وسط الأبيض والمنتخب الوطنى، من خلال صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وقال فرجانى ساسى لـ"طارق حامد" "صاحبى وسندى"، فى إشارة إلى علاقة الصداقة التى تربطهما فى الملعب وخارجه حيث يعد الثنائى من أقرب اللاعبين داخل القلعة البيضاء.



الشاذلى ورياض

الشاذلى ومصطفى رياض

عندما توفى حسن الشاذلى هداف الشواكيش ، قال مصطفى رياض أنه فقد شقيقه والأقرب إلى قلبه خلال مشوارهما الكروي، وأكد أن الكرة المصرية لن تنجب لاعباً يمتلك الموهبة والأخلاق التي تمتع بها الشاذلي. وطالب رياض بتكريم اسم الشاذلي ووضعه على أفضل الأماكن الرياضية، متمًا: «الشاذلي رمز للكرة المصرية وليس نادي الترسانة فقط». علاقة قوية ربطت حسن الشاذلى ومصطفى رياض فى ملعب الترسانة ، و ال رياض فى احد التصريحات انه كان يحضر مع الشاذلى قبل موعد تدريبات الفريق بساعتين كاملتين وبدون أى تعليمات من الجهاز الفنى نقوم بالتدرب معاً، وكنا نحضر عامل غرف خلع الملابس حتى يجمع لنا الكرات ونتدرب على تمرير الكرة معاً، حتى وصلنا لمرحلة تفاهم بينى وبين الشاذلى عن طريق نظرة العين، وأصبحنا من أخطر الثنائيات فى الكرة المصرية، وعند ذكر تاريخ نادى الترسانة يقال ثنائية الشاذلى ومصطفى رياض