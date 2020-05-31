شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يلحق بعبد الرحمن مجدى فى الساحل الشمالى لقضاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحق وجيه عبد الحكيم صانع ألعاب الاسماعيلى بزميله عبد الرحمن مجدى فى الساحل الشمالى لقضاء بعض الوقت هناك بعيداً عن الضغوط ، يحرص عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، على قضاء وقته فى شواء الفراخ والتدريب على الشاطىء بالعزل المنزلى الذى يقضيه بالساحل الشمالى، حيث يقضى إجازة العيد هناك بعيداً عن الضغوط بجانب الاستمتاع بالأجواء الهادئة هناك، وكان عبد الرحمن مجدى استغل فترة توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وانتشار جائحة كورونا ليعقد قرانه على عروسته "منة رشوان" فى أجواء عائلية بسيطة.

وجيه عبدالحكيم الذى لم يشارك بصورة كبيرة هذا الموسم، سجل للأسماعيلى فى دقيقته المفضلة (+90) لكن فى شباك الاتحاد السكندرى ليقتل المباراة ويسهم فى تحقيق فريقه ثانى انتصار على التوالى.

عبد الحكيم رغم قلة أهدافه إلا أنه عندما يسجل دائما ما تكون فى اللحظات الأخيرة حيث كان قد سجل هدف الانتصار للدراويش أمام المصرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خلال منافسات الموسم الماضى.

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ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.