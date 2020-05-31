شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: ليست لدينا أزمة في رحيل نجوم الفريق بالميركاتو الصيفي والصباحي مثال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي ليست لديه أزمة في التخلي عن أحد نجوم الفريق بالميركاتو الصيفي المقبل إذا تلقى عرضاً مناسباً للنادي واللاعب، بعد استئناف النشاط الرياضي المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والمقرر عودته في منتصف يونيو المقبل ببعض الاجراءات الوقائية للتعايش مع الفيروس العالمي.

وقال أمين في تصريحات خاصة، أن النادي حتى الآن لم يتلقى أي عرض رسمي لنجوم الفريق ومن بينهم فادي فريد وكريم الطيب، ولكن النادي لن يقف عائقا أمام أي لاعب إذا تلقى عرض جيد خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن محمد الصباحي خير مثال على ذلك بعدما رحل في ميركاتو يناير إلى الاتحاد السكندري بموافقة أسوان، مشدداً على أن الفريق الجماعي لا يقف على رحيل لاعب.

ويتواصل الجهاز الفني لأسوان مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

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ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.