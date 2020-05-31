محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رمضان صبحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر كان قريبا من التوقيع للقلعة البيضاء في عام 2015.
قال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" رمضان صبحيكان هيمضي معايا في معكسر منتخب مصر حين كان لا يزال ناشئ".
وأضاف: " في عام 2015تواصلت مع رمضان صبحي حين كانت يواجه أزمة مع الأهلي وقتها وأبدى استعدادا للتوقيع للزمالك لولا تدخل أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء".
وأوضح:" كنت مخلص كل حاجة معاه وسأحصل على توقيعه، لكنني لم أذهب إلى فندق إقامة لاعبي منتخب مصر بعدما أبلغني عضو في الزمالك أنه انهى كل شيء مع رمضان صبحي".
وأكمل: أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك تسبب في عدم ذهابي للحصول على توقيع رمضان صبحي، حين أبلغني أنه أنهى كل شيء مع اللاعب ولا داعي للذهاب إليه".
وأتم أحمد مرتضى منصور:" رمضان صبحي كان وقتها ناشيء وابدى موافقة بعدما تحدثت معه، وكنت اتمنى ان يتواجد في الزمالك لانه لاعب كبير وموهوب".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى يكشف كواليس مفاوضاته مع رمضان صبحي للانتقال للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.