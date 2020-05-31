أحمد مرتضى يكشف كواليس مفاوضاته مع رمضان صبحي للانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رمضان صبحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر كان قريبا من التوقيع للقلعة البيضاء في عام 2015.

قال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" رمضان صبحيكان هيمضي معايا في معكسر منتخب مصر حين كان لا يزال ناشئ".

وأضاف: " في عام 2015تواصلت مع رمضان صبحي حين كانت يواجه أزمة مع الأهلي وقتها وأبدى استعدادا للتوقيع للزمالك لولا تدخل أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء".

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وأوضح:" كنت مخلص كل حاجة معاه وسأحصل على توقيعه، لكنني لم أذهب إلى فندق إقامة لاعبي منتخب مصر بعدما أبلغني عضو في الزمالك أنه انهى كل شيء مع رمضان صبحي".

وأكمل: أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك تسبب في عدم ذهابي للحصول على توقيع رمضان صبحي، حين أبلغني أنه أنهى كل شيء مع اللاعب ولا داعي للذهاب إليه".

وأتم أحمد مرتضى منصور:" رمضان صبحي كان وقتها ناشيء وابدى موافقة بعدما تحدثت معه، وكنت اتمنى ان يتواجد في الزمالك لانه لاعب كبير وموهوب".