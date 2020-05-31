أحمد مرتضى : الزمالك والأهلي يستحقان لقب نادي القرن الإفريقي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديي الزمالك والأهلي يستحقان أن يتوجا بلقب نادي القرن الإفريقي، مشيرًا أن القلعة البيضاء تبحث عن حقها في اللقب.

وأضاف منصور خلال تصريحات تليفزيونية، أن مطالبة نادي الزمالك بحقه في لقب نادي القرن

لا يقلل من شان النادي الأهلي، مشيرًا أن الزمالك يلجأ للطرق الشرعية للبحث عن حقه.

وأثارت أزمة نادي القرن الإفريقي جدلًا واسعًا في الفترة الماضية بالتزامن مع الذكرى العشرين على تتويج القلعة الحمراء باللقب

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الإفريقي.

تعجب عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، من صراع نادي الزمالك بشأن لقب نادي القرن الإفريقي.

وقال شطة خلال تصريحات تليفزيونية، " لقب القرن الإفريقي شرفيًا، وليست بطولة حقيقة يٌمنح بطلها 20 مليون جنيه".

وتابع " الاتحاد الدولي طلب تحديد بطلًا للقرن لقارة إفريقيا ولذلك قررنا عقد تصنيف لتحديد البطل".