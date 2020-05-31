حرائق "مستعرة" تجتاح 500 هكتار من الغابات بإيران

يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران المستعرة، في جنوب غرب إيران، منذ 21 مايو، والتي قضت على أكثر من 500 هكتار من الأراضي المغطاة بالغابات والشجيرات المعمرة.
وتستعر ألسنة اللهب في عدة مناطق، بعضها محمي، في جنوب جبالزاجروس، على حدود محافظتي خوزستان وكهكيلويه وبوير أحمد.
وقالت الوكالة الإيرانية للأنباء، إرنل، إن الحرائق أتت بالفعل على 300 هكتار من الغابات والأحراش في جنوب محافظةكهكيلويه وبوير أحمد، و200 هكتار من الأحراج في شمال هذه المحافظة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن "كارثة بيئية" وأشارت إلى الحيوانات الفارة أمام تقدم اللهب من طيور الحجل إلى الماعز الجبلي وابن آوى والخنازير البرية، مما يثير مخاوف بشأن قدرة بعض الأنواع المحمية على البقاء.
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